Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ростовской области труженики села завершили сев яровых культур. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

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«Сегодня, по оперативным данным, мы можем сказать, что посевная кампания в Ростовской области завершена, донские аграрии засеяли разными культурами более 1,7 млн гектаров, что почти на 80 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году», — уточнил он.

По словам Гончаров, весной 2022 года площади посевов под техническими культурами увеличены почти на 100 тыс. гектаров. Яровыми зерновыми культурами засеяно 650 тыс. гектаров.

Кроме того, на донских полях осенью 2021 года был заложен и практически полностью сохранился озимый клин на площади 2,9 млн гектаров.

Донские аграрии обсудят и наметят подготовку и ведение будущих уборочных работ в Зерноградском районе в рамках проведения выставки-демонстрации «День донского поля», которая пройдёт 9–10 июня.