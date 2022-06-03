Донецк, , 09:46 — REGNUM За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано почти 320 человек и в том числе — 24 ребёнка. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 2 июня до 08.00 3 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 319 человек, включая 24 ребенка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 39 119 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее стало известно, что украинские нацисты подвергли Петровский район Донецка артиллерийскому обстрелу.