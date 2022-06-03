Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM У стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга к 2025 году появятся два открытых бассейна, веревочный парк и пляж, рассказали в пресс-службе администрации Петроградского района Северной столицы.

На Крестовском острове у «Газпром Арены» построят два открытых бассейна gov. spb.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к зиме 2022 года у стадиона появится расширенный ледовый каток. Однако на этом благоустройство территории не закончится. В планах у АО «Зенит Арена» в 2024–2025 годах построить у флагштока и станции метро «Зенит» два открытых бассейна — на 50 (взрослый на 10 дорожек) и 20 метров (детский), которые в будущем будут работать круглый год, веревочный парк, площадку для мини-гольфа и пляжную зону.

«Бассейны будут размещены на гидротехническом сооружении, которое защищает территорию от волнового воздействия и навала льда. На площадке также возведут павильоны для переодевания, душевые и туалеты», — рассказали в администрации района.

В свою очередь в АО «Зенит Арена» отметили, что концепция благоустройства пляжа уже разработана, на площадке идут работы, закупается пляжное оборудование, проектируются павильоны. Что же касается бассейнов, то сейчас началось проектирование и получены технические условия на мощности (электричество, газ, вода, канализация).

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