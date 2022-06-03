Варшава, 3 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Польша возвела 120 км стены на границе с Белоруссией, сообщил замглавы польского МВД Мачей Вонсик.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы имеем уже 120 км стены на границе с Белоруссией. Как мы и планировали, строительные работы должны завершиться до конца месяца», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вонсик заявил, что задержек в строительстве забора на польско-белорусской границе нет. По его словам, срок завершения строительства — первая половина текущего года.

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