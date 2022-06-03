Осака, Япония, 3 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Тепловой удар стал причиной госпитализации по меньшей мере 22 школьников в японском городе Амагасаки. Об этом сообщает 3 июня телеканал NHK.

John Gillespie Японские школьники

Дети попали в больницу после спортивных соревнований. Ранее сообщалось о десяти госпитализированных.

Подробностей о состоянии школьников нет, известно, что они находятся в сознании. В Амагасаки, расположенном на западе Японии, термометры показывают +26 °C.

Днём ранее в Осаке — соседнем городе с Амагасаки — госпитализировали с тепловым ударом 29 школьников.