В Японии 22 школьника госпитализированы с тепловым ударом
Осака, Япония, 3 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Тепловой удар стал причиной госпитализации по меньшей мере 22 школьников в японском городе Амагасаки. Об этом сообщает 3 июня телеканал NHK.
John Gillespie
Японские школьники
Дети попали в больницу после спортивных соревнований. Ранее сообщалось о десяти госпитализированных.
Подробностей о состоянии школьников нет, известно, что они находятся в сознании. В Амагасаки, расположенном на западе Японии, термометры показывают +26 °C.
Днём ранее в Осаке — соседнем городе с Амагасаки — госпитализировали с тепловым ударом 29 школьников.