Благовещенск, , 10:04 — REGNUM В Благовещенске 3 июня состоится концерт Центрального военного оркестра Минобороны РФ. Выступление пройдёт на набережной реки Амур, сообщили «Вести. Амурская область».

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на открытии фестиваля «Спасская башня — 2017» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее оркестр выступал в селе Константиновка и в городе Белогорск. На 4 и 5 июня назначены концерты в Свободном и Циолковском.

Мероприятия проходят в рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Оркестр Минобороны известен во всём мире, он исполняет произведения современных композиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье с июня по сентябрь состоится масштабный ХII международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Дату торжественной церемонии открытия перенесли из-за эпидобстановки в Китае.