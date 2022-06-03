Благовещенск, 3 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Благовещенске 3 июня состоится концерт Центрального военного оркестра Минобороны РФ. Выступление пройдёт на набережной реки Амур, сообщили «Вести. Амурская область».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на открытии фестиваля «Спасская башня — 2017»

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Ранее оркестр выступал в селе Константиновка и в городе Белогорск. На 4 и 5 июня назначены концерты в Свободном и Циолковском.

Мероприятия проходят в рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Оркестр Минобороны известен во всём мире, он исполняет произведения современных композиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье с июня по сентябрь состоится масштабный ХII международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Дату торжественной церемонии открытия перенесли из-за эпидобстановки в Китае.