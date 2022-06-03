Оренбург, , 09:43 — REGNUM В Оренбурге в суд поступило дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего заместителя главы города Светланы Золотарёвой, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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По версии следствия, во время работы на должности заместителя главы Оренбурга по экономике и финансам Золотарёва, используя служебные полномочия, приняла меры к фиктивному трудоустройству блогера. Деньги ему платило муниципальное предприятие. От блогера требовалось распространять положительную информацию о Владимире Ильиных, который являлся на тот момент мэром, и блокировать негатив в отношении главы города. Ежемесячно блогер получал 40 тыс. рублей, фактически не выполняя трудовых обязанностей в учреждении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Светлане Золотарёвой инкриминировали преступление по части 1 статьи 285 УК РФ («Организация злоупотребления должностными полномочиями, то есть организация использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации, а также охраняемых законом интересов общества, и руководство совершением данного преступления»).

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