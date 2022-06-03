Волгоград, 3 июня 2022, 09:49 — REGNUM Центр по обучению и патриотическому воспитанию молодёжи формируют на площадке авиаклуба «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
На территории авиаклуба уже созданы командно-диспетчерский пункт, общежитие с медпунктом, административно-бытовой корпус, музей авиации и стоянка для самолётов, введены в эксплуатацию здания пожарной части и технического центра, двухэтажный корпус для размещения личного состава.
В планах властей обустроить в центре «умные» спортплощадки, тиры, бассейн, картинг, мототрассы, скалодром, полосы препятствий, полигоны для стрельбищ, конный манеж, а также рассматривается вопрос создания на этой базе регионального Центра казачества.