Волгоград, 3 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Центр по обучению и патриотическому воспитанию молодёжи формируют на площадке авиаклуба «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru Авиаклуб «Юный ястреб»

На территории авиаклуба уже созданы командно-диспетчерский пункт, общежитие с медпунктом, административно-бытовой корпус, музей авиации и стоянка для самолётов, введены в эксплуатацию здания пожарной части и технического центра, двухэтажный корпус для размещения личного состава.

«Задача стоит амбициозная — создать современный многопрофильный, многофункциональный региональный центр по обучению и патриотическому воспитанию «Юный ястреб», аналогов которому в России нет. И мне бы хотелось, чтобы этот проект вошёл в программу 80-летия Победы в Сталинградской битве, реализация которой будет продолжена и после основных мероприятий», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В планах властей обустроить в центре «умные» спортплощадки, тиры, бассейн, картинг, мототрассы, скалодром, полосы препятствий, полигоны для стрельбищ, конный манеж, а также рассматривается вопрос создания на этой базе регионального Центра казачества.