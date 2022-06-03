Новосибирск, 3 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Первая декада июня в Новосибирской области будет холодной. Об этом сообщила начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Анна Лапчик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

По её данным, в первой декаде июня температура воздуха на территории региона будет на 2-4 градуса ниже нормы. При этом волна холода, которая наблюдается сейчас, будет не продолжительной. Температура воздуха повысится, но будет наблюдаться дефицит осадков.

Читайте также: Заморозки задержатся в Новосибирской области

Так, в июле температура воздуха в Новосибирске ожидается в рамках климатической или чуть ниже нормы — +20…21 °C, дефицит осадков сохранится.

Температура и количество осадков в августе приблизится к климатической норме — +19 °C.