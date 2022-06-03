Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование очередного уголовного дела по факту убийства. Оно было совершено при попытке заступиться за сожительницу, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, преступление было совершено 10 марта 2022 года в Заволжье в Ульяновске в доме по улице Станкостроителей. Правоохранители полагают, что во время ссоры со своим знакомым обвиняемый нанёс ему два удара ножом в область сердца, от полученных ран потерпевший скончался.

«В ходе допросов установлено, что обвиняемый заступился за свою сожительницу, которую ранее избил потерпевший», — отмечается в релизе.

Обвиняемый взят под стражу. Ему инкриминируют совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту убийства и поджога дома, чтобы скрыть преступление.

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