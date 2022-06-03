Ульяновск, 3 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование очередного уголовного дела по факту убийства. Оно было совершено при попытке заступиться за сожительницу, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

По данным ведомства, преступление было совершено 10 марта 2022 года в Заволжье в Ульяновске в доме по улице Станкостроителей. Правоохранители полагают, что во время ссоры со своим знакомым обвиняемый нанёс ему два удара ножом в область сердца, от полученных ран потерпевший скончался.

«В ходе допросов установлено, что обвиняемый заступился за свою сожительницу, которую ранее избил потерпевший», — отмечается в релизе.

Обвиняемый взят под стражу. Ему инкриминируют совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту убийства и поджога дома, чтобы скрыть преступление.

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