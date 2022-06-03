Москва, , 09:40 — REGNUM В Московском доме национальностей 7–8 июня пройдет ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России», сообщается на портале мэра столицы.

Калмыкия Alexxx1979

Фестиваль знакомит зрителей с этническим разнообразием и самобытностью народов России. В 2022 году фестиваль познакомит москвичей с культурой Республики Калмыкии.

7 июня состоится конференция «Калмыкия в истории России» и открытие экспозиции «Калмыкия через призму искусства», а 8 июня покажут документальный фильм «Песня Зеленой Тары». Завершится фестиваль праздничным гала-концертом с участием коллективов Калмыкии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 мая по 5 июня проходит самый популярный гастрономический фестиваль «Рыбная неделя».

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