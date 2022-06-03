Иркутск, , 09:40 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 3 июня, с 18:00 местного времени отмечается режим ЧС в лесах, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МВД

«Учитывая складывающиеся погодные условия, работу наших лесопожарных формирований, органов местного самоуправления, МЧС России по тушению лесных пожаров, на территории области снимается режим чрезвычайной ситуации с сохранением особого противопожарного режима и введением его в северных районах.

Снятие режима ЧС позволит разгрузить нашу систему лесного комплекса, даст возможность лесозаготовителям, лесоарендаторам, а также нашим подразделениям по лесовосстановлению заняться своей профильной работой», — пояснил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 июня в Иркутской области действующих лесных пожаров нет.

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