Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на деловую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 3 июня сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в телеграм-канале.
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Маки Салл
«В Сочи прибыл президент Республики Сенегал, председатель Африканского союза Макки Салл для переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал Копайгородский.
Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы политического и экономического взаимодействия, а также обменяются мнениями о международной обстановке.