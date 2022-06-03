Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на деловую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 3 июня сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в телеграм-канале.

(сс) MONUSCO Photos Маки Салл

«В Сочи прибыл президент Республики Сенегал, председатель Африканского союза Макки Салл для переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал Копайгородский.

Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы политического и экономического взаимодействия, а также обменяются мнениями о международной обстановке.