Горловка, ДНР, , 09:39 — REGNUM Вооруженные украинские формирования вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено со стороны Курдюмовки 15 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба заявил, что в военной операции по защите Донбасса участвуют все народы России.