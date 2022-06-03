Москва, , 09:38 — REGNUM Сегодня, 3 июня, грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

Накануне специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию «Роскосмос») завершили работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту грузового корабля «Прогресс МС-20» и последующей стыковке к российскому сегменту Международной космической станции.

Пуск ракеты посвящён Донецкой и Луганской Народным Республикам. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик Донбасса.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» под именем «Донбасс» запланирован на 3 июня 2022 года в 12:32:16 по московскому времени», — уточнили в госкорпорации.

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Корабль доставит на российский сегмент МКС 2 517 кг грузов, среди которых топливо дозаправки, вода, сжатый азот в баллонах, а также 1 458 кг оборудования и материалов — средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты питания для членов экипажа 67-й экспедиции. Вместе с этим на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации программы научно-прикладных исследований и несколько наноспутников.

В космосе «Прогресс МС-20» проведёт 173 суток.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к гендиректору госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину посвятить один из ближайших пусков борьбе республики за мир, свободу и безопасность.