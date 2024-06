Сан-Матео, США, 3 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Во время трансляции State of Play Sony представила проекты для гарнитуры виртуальной реальности PSVR2. Ролик был опубликован 3 июня на портале Engadget.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальный мир

В разработке находятся VR-версии таких игр, как Resident Evil: Village и The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution. Кроме того, в рамках State of Play PlayStation сообщила, что владельцы PSVR2 получат возможность сыграть в популярный научно-фантастический ролевой экшн No Man`s Sky и игру Horizon: Call of the mountain.

Напомним, пока Sony не назвала дату начала продаж VR-гарнитуры PSVR2. Ожидается, что её релиз состоится во второй половине 2022-го или в 2023 году.