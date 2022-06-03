Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Первое судно — сухогруз типа «Славутич», вышедшее из порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону. Судно первым зашло в разминированный порт Мариуполя для перевозки металлолома.

Mtu.gov.ua Морской торговый порт в Мариуполе

«Судно пришло, стоит на рейде в ожидании комиссии», — цитирует «Интерфакс» представителя администрации порта Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что первый сухогруз вышел из порта Мариуполя в сопровождении катеров Черноморского флота. Соответствующие кадры распространило 31 мая Министерство обороны России. Сухогруз типа «Славутич» стал первым торговым судном, зашедшим в Мариуполь после прекращения боёв в городе.