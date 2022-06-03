Токио, 3 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Японский премьер-министр Фумио Кисида пока не намерен проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Кисида заявил 3 июня в ходе дебатов в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

По его словам, сейчас важны сильные антироссийские санкции и помощь Украине. Мировому сообществу следует объединиться и направить России «явное послание», а уже потом напрямую обращаться к Путину.

«Я также не планирую проводить переговоры с президентом Путиным и в настоящий момент не рассматриваю вариант обращения к нему по каким-то иным каналам», — сказал Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Путин и Кисида провели телефонный разговор, с тех пор контактов между ними не было. В середине мая японский премьер пообещал продолжить диалог с Евросоюзом по вопросу введения санкций против России.

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