Улан-Удэ, 3 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Прокуратура Бурятии 3 июня известила о завершении проверки соблюдения прав хозяйствующих субъектов в части своевременной оплаты по исполненным договорам государственным автономным учреждением здравоохранения «Кижингинская центральная районная больница». Из официального сообщения надворного ведомства следует, что речь идет о поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий.

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В нарушение закона заказчиком не произведен своевременный расчет по исполненным договорам. Перед семью субъектами предпринимательства образовалась задолженность в сумме 2,7 млн рублей.

В связи с этим прокурор района внес представление главному врачу учреждения здравоохранения, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, задолженность перед поставщиками погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае под уголовное преследование попал 31-летний житель Челябинской области, который в июне 2020 года изготовил и поставил в краевую инфекционную больницу около 25 тысяч фальсифицированных медицинских халатов.

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