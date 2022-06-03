Степанакерт, , 09:33 — REGNUM Российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно, сейчас их присутствие особенно необходимо. Об этом заявил государственный министр республики Артак Бегларян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что миротворческий контингент должен оставаться здесь бессрочно, поскольку конфликт не урегулирован», — сказал он РИА Новости.

Бегларян добавил, что присутствие в регионе российских миротворцев необходимо из-за того, что Азербайджан не готов к переговорам с Нагорным Карабахом на трех четких принципах, предложенных международными посредниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бегларян заявил, что власти Нагорного Карабаха ведут с Ереваном переговоры о признании республики, но подвижек пока нет.

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