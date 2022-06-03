Нур-Султан, , 09:32 — REGNUM В Казахстане первые восемь непосредственных участников январских беспорядков получили судебные приговоры. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Суда №2 в Таразе Джамбулской области.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд установил, что все восемь осужденных 4 января присоединились к протестующим в Таразе. Один из них применил насилие, нанося удары по щитам правоохранителей, другой отнял дубинку у сотрудника полиции.

Кроме того, двое осужденных, как установил суд, повредили служебные автомобили. Другие нарушители бросали камни в правоохранителей и применяли в их отношении насилие.

Сообщается, что все осужденные признали свою вину. Суд не выявил отягчающих обстоятельств. Все нарушители были приговорены к четырём годам лишения свободы условно.

Стоит отметить, что ранее в Казахстане приговоры судов по делам, связанным с январскими беспорядками, были за кражи, грабежи, хранение и хищение оружия. По ним осудили 331 человека, из которых реальные сроки получили 23.