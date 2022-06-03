Воронеж, 3 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Проезд на участке проспекта Революции в Воронеже будет закрыт в связи с работами по реконструкции с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Проспект Революции

Проезд будет закрыт между домами №29 и 31, ограничение будет действовать с 10:00 3 июня до 23:59 11 июня.

«Просим отнестись с пониманием к техническим ограничениям и приносим извинения за доставленные неудобства», — обратились к жителям в мэрии.

Ограничение проезда связано с проведением работ по прокладке коммуникаций в рамках масштабной реконструкции проспекта.