Новосибирск, , 09:32 — REGNUM В Новосибирской области с 3 по 7 июня при прояснениях ожидаются заморозки 0… — 2 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Заморозки

В Новосибирске сегодня, 3 июня, во второй половине дня прогнозируется небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха +11… +13 °C.

В Новосибирской обласи — переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура воздуха +11…+16 °C.

В субботу, 4 июня, ночью в регионе ожидается +1… +6 °C, местами заморозки 0…-2 °C.