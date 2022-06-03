Любляна, 3 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Сборная Швеции одержала победу над командой Словении в матче первого тура группы 4 дивизиона B Лиги наций. Встреча прошла в Любляне и завершилась со счётом 2:0.

Швеция

В составе шведской команды голы забили полузащитники Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти на 39-й минуте, и Деян Кулушевски на 88-й.

Таким образом, сборная Швеции с тремя очками возглавила турнирную таблицу группы. В следующем матче Швеция сыграет с Норвегией, а Словения — с Сербией, оба матча состоятся 5 июня.

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