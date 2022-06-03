3 июня 2022 | Время чтения 1 мин

В соцсетях обсуждается заявление Дмитрия Медведева о том, что Москва готова нанести удары по центрам принятия решений, если Киев попытается применить по российской территории вооружение, полученное от США.

Татьяна Иващенко, , 10:15 — REGNUM В соцсетях 3 июня активно обсуждается заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Москва готова нанести удары по центрам принятия решений, если Киев попытается применить по российской территории полученное от США вооружение.

Центр управления [Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у Вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

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Он уточнил, что под центрами принятия решений имеются в виду украинское минобороны, Генеральный штаб и другие ведомства. Все они находятся даже не в Киеве, подчеркнул Медведев.

«Надо было давно нанести», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Денис П.

«Давно уже пора», — соглашается dm snegov.

«Последнее китайское», — отметил Mirs P.

«Я всё жду, когда это будет», — пишет Red I.

Пуск ракеты «Калибр» Пресс-служба Минобороны России

«Да давно пора», — считает Николай К.

Александр Z. отметил, что это назревшее решение, так как украинские власти «не понимают язык дипломатии».

«Где-то мы это уже слышали… Пора бы и выполнить обещания», — отметила Инна Х.

«Чего ждать, я не пойму. Бейте эти центры уже сейчас», — оставила эмоциональный комментарий Евгения.

Пользователь с ником Победа также считает, что пришло время ударов по центрам принятия решений: «Украинцы лупят по приграничным областям безнаказанно!»

«Давно пора, хватит лояльничать», — рассуждает Светлана О.

«Давно надо было», — отметил Антон.

«Надеюсь, это последнее китайское предупреждение», — подытожил обсуждение Сергей.