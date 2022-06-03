Донецк, , 09:29 — REGNUM В военной операции по защите Донбасса участвуют все народны России, заявил командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.

Ахра Авидзба Andrew Butko

Он рассказал, что в «Пятнашке» и других подразделениях служат бойцы различных народов.

«У нас наравне казаки, абхазцы, чеченцы, дагестанцы. Мы все одно подразделение — интернациональная бригада «Пятнашка», — сказал комбат в интервью РИА Новости.

По словам Авидзбы, братское отношение сохраняется и в быту, и между подразделениями.

«Россия-матушка большая. И если по каждой народности проходится, она каждая здесь представлена. И не только — сюда таджики тоже пришли, которые служат в таджикской бригаде. Российской, но они этнические таджики, которые проходят службу. И они сюда пришли защищать Донбасс», — сообщил командир «Пятнашки».