Белгород, 3 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Процессуальную проверку по факту получения телесных повреждений семилетним ребёнком в парке Белгорода начал СУ СК по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба СУ СК по Белгородской области Обрушившаяся стена

По данным следствия, 1 июня в детском городке парка Победы мальчик залез на ограду, сложенную из бетонных блоков. Строение обрушилось, ребёнок получил травмы головы и туловища. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мальчик госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное, по прогнозам он полностью восстановится до конца месяца.