Донецк, , 09:28 — REGNUM Украинские нацисты подвергли Петровский район Донецка артиллерийскому обстрелу. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:50 и во время него по городу со стороны Красногоровки было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее луганский градоначальник Манолис Пилавов рассказал, что в настоящее время футбольный клуб «Заря» больше не базируется в Луганске и едва ли вернется в город, а потому нужно создать новую команду, представляющую Луганскую Народную Республику (ЛНР).