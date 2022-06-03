Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Принятие плана Маршалла для Украины может оказаться глубоко порочным занятием для США, пишет Брэдли Девлин в статье, вышедшей 3 июня в The American Conservative.

Специальный посланник президента США Маршалл Биллингсли

По словам Девлина, когда Вашингтон после Второй мировой войны задействовал свой план экономической помощи разрушенным конфликтом странам Западной Европы, они уже во многом встали на путь восстановления.

«Хотя к 1948 году сельскохозяйственное и промышленное производство в Европе все еще отставало от довоенного уровня, были достигнуты значительные экономические успехи по сравнению с разрушениями, вызванными Второй мировой войной. В некоторых из наиболее пострадавших от войны стран, таких как Великобритания, Франция и Нидерланды, к 1947 году их экономика уже вернулась к довоенным уровням производства», — подчеркнул Девлин.

«Тем не менее эти три страны были одними из крупнейших получателей помощи по плану Маршалла. И хотя для того времени это было масштабным мероприятием, помощь по плану Маршалла составляла менее 3% от общего национального дохода 17 стран, получивших ее», — добавил он.

В случае с Украиной, конечно, такого не будет. Имеющиеся по Украине цифры необходимых для восстановления расходов могут превысить валовой национальный доход страны в 2020 году, возможно, даже вдвое. И хотя план Маршалла может получить слишком много заслуг в возрождении европейской экономики, он был, по крайней мере, более скромным и стратегически оправданным, чем какие-либо из разрекламированных усилий не только восстановить, но и модернизировать экономику Украины, если победят украинцы — что, опять же, является очень большим «если».

«Когда США приняли план Маршалла, мир только что стал свидетелем двух масштабных войн, вспыхнувших на европейском континенте за короткое время. Советский Союз, хотя он также находился в периоде экономического подъема, все еще имел большое значение на Востоке и имел собственные территориальные амбиции. Если бы Америка была призвана вести еще одну войну на евразийском континенте, страны, которые могли бы призвать ее на вооружение, должны были иметь возможность организовать собственную оборону, по крайней мере, так считалось», — продолжил он.

Эти условия не аналогичны ситуации на Украине. Страна не имеет большого стратегического значения для Соединенных Штатов, кроме того, что она житница Европы. Восстановление сельскохозяйственного потенциала Украины кажется наиболее стоящей инициативой, которую Америка и ее союзники могли бы предпринять для восстановления Украины, но выделение огромных сумм на восстановление и модернизацию всей украинской экономики было бы не просто западным альтруизмом. Это было бы равносильно утиранию носа России.

«И туда, куда идут американские доллары, идут и их институты. Не удивляйтесь, если после того, как доллары налогоплательщиков США вернут украинскую экономику на ноги, ястребиные политики заявят, что членство Украины в НАТО необходимо для защиты американских инвестиций», — отметил Делвин.

«На колу мочало, начинай сначала», — заключил он.