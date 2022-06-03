Пермь, , 09:27 — REGNUM В Пермском крае работника охранного предприятия отсудила у работодателя компенсацию морального вреда за повреждённую ногу. Женщина получила дважды травму. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

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В иске женщина указала, что дважды получила травму на производстве. Пермячка с марта 2000 года по май 2021 года работала у ответчика контролером/ охранником четвёртого разряда. В ноябре 2012 года при обходе территории охраняемого объекта истица поскользнулась, упала и повредила правую ногу. В ноябре 2015 года женщина шла на работу и вновь упала, повредив правую ногу. В связи с полученными травмами с 3 апреля 2018 года горожанке установлена степень утраты профессиональной трудоспособности — 10%.

Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца 60 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Вердикт был обжалован, однако Пермский краевой суд оставил без изменения решение коллег.