Берн, 3 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Швейцарские власти будет лишать статуса защиты «S» тех украинских беженцев, которые надолго возвращаются на территорию Украины. Об этом 2 июня на своем сайте сообщил Государственный секретариат по миграции Швейцарии.

Флаг Швейцарии

Указанный статус наделяет переселенцев правом на работу, а также на воссоединение с семьей и устройство детей в школу. Они могут потерять эту привилегию, если проведут более 15 дней в течение трех месяцев на родине.

Кроме того, статус «S» не смогут сохранить и те беженцы, которые пребывают в третьей стране больше двух месяцев. Решение швейцарских властей не распространяется на переселенцев, которые были вынуждены находиться на Украине по уважительной причиной, включая подготовку к переезду в Швейцарию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня Польша отменит ежедневное пособие для большинства беженцев с Украины, которые находятся на польской территории. Исключение будет сделано для инвалидов, беременных женщин и многодетных матерей.