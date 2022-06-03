Яшкульский район, Калмыкия, , 09:26 — REGNUM В Калмыкии в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 3 июня.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание в одной из квартир в доме на улице Ленина в посёлке Яшкуль произошло примерно в 3:40 мск 3 июня. Огонь охватил всю комнату на площади 12 кв. метров. В результате случившегося погиб один человек, шесть жильцов были эвакуированы в безопасное место.

Причина пожара устанавливается.

Борьбу с огнём вели силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.