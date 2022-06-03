Якутия, 3 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Работа самолёта-зондировщика стала причиной подтопления в селе Арбын в Намском районе Якутии. После искусственно вызванных дождей из берегов вышла река Алдан, сообщил 3 июня «Якутск Вечерний».

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Подтоплена территория села, вода зашла на десять приусадебных участков. Пункты временного размещения готовы принимать людей. В помощь жителям села готовят плавсредства, технику и спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Арбын объявлен режим повышенной готовности. Уровень воды возле населённого пункта составляет 866 см при критической отметке в 897 см.