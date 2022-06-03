Воронеж, 3 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Жилой многоэтажный дом для семей сотрудников полиции сдан в эксплуатацию в Воронеже. Церемония вручения ключей сотрудникам состоялась 1 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Новый дом для воронежских полицейских

19-этажный дом (17 этажей жилых) на 170 квартир построен в Советском районе на улице Южно-Моравской, строительство вел «Домостроительный комбинат».

Начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин на церемонии отметил, что строительство дома находилось на особом контроле у руководства министерства внутренних дел и главного управления, дом сдан в эксплуатацию досрочно. На придомовой территории дома благоустроена детская площадка, спортивная площадка с тренажерами, прогулочная зона, а также открытая стоянка.