Ижевск, , 09:23 — REGNUM В Удмуртию поступила вторая партия санитарных автомобилей «Соболь». Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Санитарные автомобили для Удмуртии telegram-канал главы Удмуртии Александра Бречалова

Ключи от новых машин переданы в Балезинскую, Вавожскую, Граховскую, Игринскую, Можгинскую, Сюмсинскую и Юкаменскую районные больницы.

«Они будут доставлять пациентов в поликлиники и больницы, развозить врачей по вызовам, перевозить лекарства и биологические материалы для исследований», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, в апреле республика получила 34 новых санитарных автомобиля в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» по нацпроекту. До конца года в целом санитарный автопарк республики пополнят около 100 новых санитарных машин.