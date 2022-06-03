Прага, 3 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сборная Чехии по футболу одержала победу над командой Швейцарии в матче первого тура группы 2 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в Праге и завершилась со счётом 2:1.

Флаг Чехии

На 11-й минуте счёт в матче открыл чешский нападающий Ян Кухта, выступающий за московский «Локомотив». На 44-й минуте полузащитник швейцарцев Ноа Окафор восстановил равновесие.

Победу чехам принёс автогол швейцарского хавбека Джибриля Соу на 58-й минуте.

Таким образом, сборная Чехии с тремя очками возглавила турнирную таблицу группы. В следующем матче Чехия сыграет с Испанией, а Швейцария — с Португалией. Оба матча состоятся 5 июня.

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