Вашингтон, 3 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Госдепартаменту США следует ввести санкции против Венгрии, которая не желает объявить эмбарго на российскую нефть. Об этом заявил американский конгрессмен Раджа Кришнамурти, сообщает 3 июня RT.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

Конгрессмен направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразил беспокойство из-за нежелания Будапешта сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго.

«Я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Будапештом окончательной договорённости по запрету российской нефти», — заявил Кришнамурти.

Он полагает, что США следует действовать в двух направлениях, чтобы приблизить отказ ЕС от российских энергоресурсов. Во-первых, нужно усилить приверженность инвестиционному фонду «Инициативы трёх морей», чтобы поддержать энергобезопасность Центральной Европы. Во-вторых, подумать над ограничениями против венгерских компаний, которые продолжают работать с российскими экспортёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия настаивает, чтобы Евросоюз позволил ей по-прежнему закупать российские нефтепродукты.

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