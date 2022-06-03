Луганск, 3 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В настоящее время футбольный клуб «Заря» больше не базируется в Луганске и едва ли вернется в город, а потому нужно создать новую команду, представляющую Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом 3 июня рассказал луганский градоначальник Манолис Пилавов.

MondejarFoto Футбол

Как отметил в интервью ТАСС мэр Луганска, в городе с профессиональным футболом пока много вопросов, однако спортивная жизнь все-таки крутится вокруг столицы республики.

«До начала военной спецоперации в первенстве города, а мы его всегда проводим, и всегда открытое, участвовало уже далеко за 100 команд. Что касается «Зари», я думаю, что навряд ли клуб вернется. Нам сегодня нужно думать о том, чтобы создавать команду, которая будет защищать флаг нашей территории», — сказал он.

Также Пилавов напомнил, что в 1972 году Луганск смог прославиться, когда «в истории советского футбола впервые областной центр стал чемпионом Советского Союза», и это стало возможным благодаря первому секретарю Луганского обкома КП Украины Владимиру Шевченко, любившему спорт и поддерживавшему «Зарю».

При этом мэр Луганска уточнил, что в данный момент в городе ведет работу академия футбола и уже практически решен вопрос об участии луганских футболистов в студенческой лиге России по Южному федеральному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки пункты пропуска на границе в Ростовской области пересекли более 16,5 тыс. беженцев из Донбасса.