Пекин, , 09:21 — REGNUM Появляются всё новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится всё более ненадёжной по мере того, как её членам приходится сталкиваться с практическими потерями, вызванными антироссийскими санкциями. Об этом говорится в статье Global Times.

ЕС Politikus.ru

Политические обозреватели китайской газеты отмечают, что пока неизвестно, насколько сильно Россия пострадает от частичного запрета ЕС на импорт российской нефти, но «ожидается, что некоторые европейские страны столкнутся с серьёзными трудностями с энергоресурсами предстоящей зимой».

«Но что еще получит Евросоюз от новых санкций? Вероятно, только шанс продемонстрировать своё так называемое единство», — указывают авторы публикации.

Правда в том, что «этот пафосный пузырь западной солидарности оказался проткнут ещё за день до саммита ЕС, когда 29 мая министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что единство ЕС «начинает рассыпаться», поскольку некоторые страны сопротивляются введению эмбарго.

«Отведав горечи, Европа, прикрываясь общей атмосферой единства, изо всех сил пытается залатать дыры внутри союза, растущие на фоне многочисленных проблем», — заявил Global Times Сунь Кэцинь, научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений.

При этом в публикации указано, что «европейцы не настолько глупы, чтобы вредить себе только ради того, чтобы составлять США компанию в этой игре».

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«Когда будут затронуты интересы нескольких западных стран, шаткое единство начнёт трещать по швам», — уверены авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что единство Европейского союза в вопросе антироссийских санкций «начинает рушиться» перед саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться нефтяное эмбарго и план сокращения зависимости от энергоресурсов из России.

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