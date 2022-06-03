Тюмень, 3 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Тюмени среди строительных фирм города обретает популярность такой вид работ, как безвозмездный снос аварийного жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Долгострой на л. Герцена, 50 в Тюмени

Заместитель главы города Владимир Третьяков пояснил, что он механизм безвозмездного сноса был разработан для экономии бюджетных средств и действует с конца 2021 года. По его словам, в 2022 году предполагается снести 125 домов, часть из них — с применением регламента безвозмездного сноса, когда средства подрядчику за проведённый снос не выплачиваются, но он вправе забрать оставшиеся после демонтажа материалы и реализовать их. В 2021 году с помощью такого механизма было снесено 12 домов, в текущем году заключено уже пять таких договоров.

Генеральный директор ООО «Интерфейсстрой»/«Глобал Меридиан Констракшн» Юрий Речкин поделился опытом сноса дома № 150 по ул. Интернациональная. Аварийное деревянное брусовое строение в два этажа было тюменским объектом недвижимости с 1970-х годов.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Здесь недавно стоял двухэтажный дом

«Мы заработали на продаже дров, оставшихся от деревянных брусьев. Снесли очень быстро — за неделю, причём трудовых затрат не так много — вручную сносили и экскаватор помогал. В планах этот опыт расширять. Мы уже подали заявку на безвозмездный снос домов по улице Герцена, 24, 30», — пояснил Юрий Речкин.

На ул. Герцена, 50 ведётся демонтаж большого долгостроя, признанного самовольной постройкой. Заместитель главы города Владимир Третьяков заметил, что муниципальному бюджету снос этого 16-этажного дома обошёлся бы в 280 млн рублей, а подрядчик заработает на реализации плит, кирпича и его боя.

«Разбор идёт долго потому, что стараемся аккуратно разбирать, с максимальным сохранением материала. Планируем до конца года разобрать», — сообщил представитель подрядчика, заместитель генерального директора ООО «Техэнергоресурс» Иван Соломеин.

В мэрии Тюмени отмечают, что снос в 2022 году будет производиться во многих районах города — на ул. Камчатской, Интернациональной, Ватутина, Таёжной, Карагандинской, Актюбинской, Полевой, Болотникова, Полярной. Перечень подлежащих сносу домов опубликован на официальном сайте горадминистрации.