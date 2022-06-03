Москва, 3 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Проведение военной спецоперации на Украине с определённого момента стало для России неизбежным. События не стали развиваться по мирному сценарию из-за деструктивной позиции НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, Украине извне навязали точку зрения, из-за которой Минские соглашения так и остались на бумаге. Это сделали США, европейские страны и НАТО в целом. Если бы не деструктивная позиция Североатлантического альянса, по ситуации на Донбассе можно было договориться.

«Скажу коротко сначала: с определённого периода — нет, не могла. До поры до времени мирный вариант развития событий, безусловно, был возможен», — ответил Медведев на вопрос о возможности обойтись без спецоперации.

Он добавил, что Россия не могла не беспокоиться из-за расширения НАТО. Москва направила Вашингтону предложения насчет гарантий безопасности, но так и не получила ответа. Последней каплей стало заявление украинских властей о желании снова обладать ядерным оружием.

Медведев, как сообщало ИА REGNUM, также заявил, что США и страны Европы воюют с Россией чужими руками, так как поставляют оружие Киеву.

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