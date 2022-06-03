Москва, 3 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Москве 4 июня в рамках программы «Мой район. стартует новый проект «Наш двор — добрые соседи», сообщается на портале мэра столицы.

Никита Третьяков ИА REGNUM Во дворе жилого дома

Первые занятия в рамках нового проекта «Наш двор — добрые соседи» проведут в 12 районах Москвы. Встречи будут проходить каждые выходные. Планируется провести 300 различных мероприятий.

Москвичи смогут принять участие в интеллектуальных соревнованиях, викторинах, мастер-классах, спортивных занятиях и лотерее. Детей ждет анимационная программа с ростовыми куклами.

Как сообщало ИА REGNUM, с помощью портала «Наш город» жители Москвы смогли решить свыше 6 млн вопросов.

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