Кемерово, 3 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 июня, на лечении находятся 987 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 65 новых носителей коронавируса. За это же время 79 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 620 случаев заражения коронавирусом, 161 230 человек выздоровели, 2403 пациента скончались.