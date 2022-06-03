София, , 09:16 — REGNUM Тысячи представителей фермерских хозяйств Болгарии вышли на очередную общенациональную акцию протеста. Об этом 3 июня сообщает БТВ.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, на этот раз фермеры требуют от правительства и местных властей немедленной выплаты компенсации за погибший из-за непогоды урожай. Наиболее масштабные манифестации проходят в Садово Пловдивской области на юге Болгарии, а также Софии, Бургасе и других крупных городах страны.

По некоторым данным, рано утром 3 июня участники мероприятия перекрыли несколько крупных автомобильных шоссе и блокировали вход в здание министерства сельского хозяйства в столице страны. Полиция не предпринимает мер по разгону несанкционированной акции.

Напомним, мощный град, обрушившийся на юг и юго-восток Болгарии, полностью уничтожил урожай помидоров, огурцов, баклажанов, пшеницы и других культур на нескольких тысячах гектаров. Представители правительства Болгарии заявили, что в настоящее время государство не располагает дополнительными средствами для выплаты соответствующих компенсаций пострадавшим хозяйствам.