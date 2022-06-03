Калуга, 3 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. О реализации проекта «Бизнес-барометр коррупции» в Калужской области шла речь 2 июня на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Проект «Бизнес-барометр коррупции» — это анонимный независимый замер мнения предпринимателей об отношении к коррупции, их оценка антикоррупционной политики государства как на федеральном, так и на региональном уровнях. По инициативе Торгово-промышленной палаты России уже более шести лет в стране проводится опрос, в котором ежегодно участвуют тысячи предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса. Это дает возможность составить точную картину антикоррупционных настроений в России.

В конце 2021 года завершился IX этап исследования. В нем проголосовали 46 345 предпринимателей и представителей власти, из них 720 — респонденты Калужской области. Практически 2/3 опрошенных никогда не сталкивались в бизнесе с проявлениями коррупции, при том, что на федеральном уровне и уровне Центрального федерального округа данный показатель значительно ниже. Существенно ниже по сравнению с ЦФО и федеральным уровнем количество респондентов Калужской области, постоянно сталкивающихся с проявлениями коррупции. Процент опрошенных в регионе, которые считают, что за последний год уровень коррупции понизился, превышает аналогичный показатель как в ЦФО, так и в РФ.

По мнению участников опроса, сферами, наиболее подверженными коррупции, являются: контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью, получение разрешений, справок, лицензий, аккредитации, регистрация сделок с недвижимостью, земельные отношения, а также госзакупки. Более половины опрошенных калужан полагают, что изменения в законодательстве, направленные на уменьшение коррупционных рисков, позитивно влияют на предпринимательскую деятельность, формируют прозрачный алгоритм ведения бизнеса, снижают вероятность коррупционных правонарушений.

Значительная часть калужских предпринимателей не сталкивалась с коррупционными проявлениями в органах власти области и оценила уровень коррупции в органах власти как низкий. При этом как в РФ в целом, так и в ЦФО большинством уровень коррупции в органах власти оценен как средний. Очередной антикоррупционный опрос представителей бизнеса будет проводиться в Калужской области в ноябре 2022 года.