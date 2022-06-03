Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Старомайнском районе Ульяновской области после судебного иска демонтирован забор, перекрывший доступ к участку береговой полосы Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщает региональная прокуратура.

На берегу Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Проверка исполнения земельного и водоохранного законодательства проводилась в Старомайнском районе. По данным надзорного ведомства, на одном из земельных участков, предназначенных для размещения пожарного проезда, возвели металлическое ограждение.

«Часть которого [ограждения], кроме того, пересекала 20-метровую береговую полосу Куйбышевского водохранилища. Однако данное нарушение осталось без внимания администрации Старомайнского района, должностные лица которого ненадлежаще осуществляли муниципальный земельный контроль», — говорится в сообщении.

По данному факту прокурор района внёс главе администрации муниципалитета представление об устранении нарушений закона, а также направил в суд иск о демонтаже забора. После прокурорского вмешательства восстановлен доступ к водному объекту и границы пожарного проезда.

Напомним, что водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными.

Отметим, что это не первая попытка перекрыть свободный доступ к воде. Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сенгилеевском районе Ульяновской области прокуратура требовала признать незаконной постановку на кадастровый учёт крупного участка земли, в его составе оказались водные объекты. В 2020 году в регионе была пресечена попытка оформления коммерческой структурой и частным лицом участка береговой полосы Волги.

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