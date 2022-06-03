Ижевск, , 09:15 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 июня прививку от коронавируса сделали 698 113 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Министерство здравоохранения Калужской области

Второй компонент препарата получили 557 992 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 160 388 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 669 жителей республики.